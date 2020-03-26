上市櫃公司發行可轉債後三個月內，不得執行庫藏股，在新冠肺炎的非常時期，卡住公司自救腳步，證期局局長王詠心26日表示，已請券商公會檢討此規定。由於是券商自律規範，就請券商檢討是否可在一定條件下，有放寬的可能性。

這項規定是在券商公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」，第4-12條明訂，可轉債（CB）發行公司要出具承諾書，從申報到CB掛牌後三個月內不得買回自家公司股票，且條文是2017年1月1日上路，市場稱之為「樂陞條款」。

主要是金管會2016年時金檢發現有14家券商在2013到2015年之間，配合27家上市櫃公司將可轉債配合內部人，再進行相關股票套利，其中康和證被金管會發現協助樂陞找人頭，承購CB，因此被金管會重罰；且之後金管會要求券商公會研議自律規範，嚴格限制CB詢價圈購時有發行公司內部人或其人頭承購，同時申報到掛牌後3個月內，不得買回自家股票，即不得執行庫藏股。

證期局表示，主要是之前曾發現上市櫃公司發行以10元執行的CB，再放利多或執行庫藏股，例如將股價拉高到15元，CB的投資人就會以10元價格轉換股票，再到市場上出售，即有5元的套利空間，證期局副局長蔡麗玲表示，CB投資人畢竟是詢價圈購的特定對象，若有這樣的套利空間，對所有股東「不公平」。

但因為有上市櫃公司找上立委陳情，強調新冠肺炎疫情造成資本市場動盪，金管會也呼籲上市櫃公司執行庫藏股「自救」，卻卡在剛發CB的三個月限制，動彈不得，要求金管會檢討鬆綁，因此金管會就請券商公會再重新研議，是否有限度的放寬樂陞條款。

證期局也統計，目前CB掛牌還在3個月期限內的上市櫃公司共有20家，即目前不得執行庫藏股。已請券商公會儘速檢討自律規範是否有調整的可行性。

(工商 )