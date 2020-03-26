雅茗-KY（2726）2019年財報出爐，全年營收達22.17億元，年增2％，創歷史新高，稅後純益1.29億元，年增25.5％，每股純益（EPS）則為3.8元，創歷史第3高紀錄。雅茗-KY並擬配發3元股利，其中現金股利2.5元，股票股利0.5元，配發率近80％。

為因應金管會鼓勵並激勵員工參與公司長期發展，雅茗-KY董事會通過將啟動庫藏股，預計買回區間為42～82元，買回張數共1,000張。

雅茗-KY去年獲利大幅成長，主要來自於展店效益，全年大陸、海外共展出逾300多家新店，由於新展店皆為新型態門店，相對營運績效較高，帶動獲利表現。

展望後市，雖然面對新冠肺炎疫情影響，但雅茗-KY表示，大陸疫情發展已有和緩跡象，市場秩序逐漸恢復，以3月中旬後之營運觀察，相比3月初和2月份，門店銷售表現都呈現數倍成長，顯示消費力已由谷底回升。

隨著大陸在企業復工率提高、民眾消費信心恢復，雅茗-KY認為經濟活動回到正軌指日可待。另外，由於「快樂檸檬」在大陸已有深厚知名度，品牌價值高，在這波市場重整中仍獲市場青睞，3月初至今，新簽約加盟店以平均每日新增1家的速度成長，因此今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

雅茗-KY今年仍以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為主軸，並加速國際市場布局，今年至今除了日本子公司增資、美國與北加州營運商成立合資公司外，也至印尼、馬來西亞插旗，與當地合作夥伴合資，馬來西亞首店規劃在今夏開出。

雅茗-KY從過去SARS期間的經驗判斷，在短期因素的疫情影響過後，市場會迎來爆發性反彈的消費潮，雅茗-KY在現階段的調整後，未來營運效率將更加提高，同時今年也會尋求適合的併購機會，目前也有多家標的正洽談中，成長動能不虞缺乏。

(工商 )