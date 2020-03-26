主要轉投資六和機械獲利貢獻增加，且，本業預拌混凝土出貨、獲利能力提升，環泥（1104）2019年稅後淨利11.35億元，年成長7.4％，EPS 1.74元；環泥董事會26日通過決議，今年每股將配發1元現金股利。

以環泥26日收盤價15.2元計，現金殖利率為6.58％。

對於2020年的營運展望，環泥指出，由於中國大陸車市還處於低迷，因此，對今年六和機械的貢獻度保守看待。

不過，由於台商回流，科技廠辦建案增加，環泥對今年的預拌混凝土的營運還是審慎樂觀。

(工商 )