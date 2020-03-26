環泥去年獲利成長 配息1元 18:582020/03/26 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主要轉投資六和機械獲利貢獻增加，且，本業預拌混凝土出貨、獲利能力提升，環泥（1104）2019年稅後淨利11.35億元，年成長7.4％，EPS 1.74元；環泥董事會26日通過決議，今年每股將配發1元現金股利。 以環泥26日收盤價15.2元計，現金殖利率為6.58％。 對於2020年的營運展望，環泥指出，由於中國大陸車市還處於低迷，因此，對今年六和機械的貢獻度保守看待。 不過，由於台商回流，科技廠辦建案增加，環泥對今年的預拌混凝土的營運還是審慎樂觀。 (工商 ) #環泥 #六和機械 #預拌混凝土 #獲利成長 #配息 也許您會感興趣 推薦閱讀 超低利時代 配息行情暖身 04:092020/03/22 財經要聞 元大台股新基金 布局正逢時 04:102020/03/23 產業特刊 富達新級別基金 鉅亨買基金開賣 04:102020/03/23 產業特刊 《電腦設備》法人估：廣達擬配息3.7元，殖息率近7％ 10:002020/03/23 財經 特昇-KY配息3元 現金殖利率達12.39％ 11:192020/03/23 財經 《股利-鋼鐵》中鋼構擬配息0.81元，春源配息0.3元 11:252020/03/23 財經 亞泥投資山水水泥2019年獲利成長35％ 亞泥獲利可望創高 12:542020/03/23 財經 《股利-鋼鐵》恒耀、世鎧、松和，擬配息2、2.5、1.3元 13:242020/03/23 財經 東陽擬配息1.8元 殖利率近6.7％ 16:312020/03/23 財經 《電子零件》南電H1獲利看優，目標本業季季賺錢 15:232020/03/25 財經 財經熱門新聞 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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