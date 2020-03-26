美元需求降溫 歐元反彈可期 19:032020/03/26 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院通過2兆美元的經濟刺激方案，疫情影響經濟的憂慮緩解，資金重回風險資產，美股主要指數則以大漲回應。即便歐元區近期經濟數據表現疲弱，但由於美元需求持續下滑，歐元期貨再度出現凌厲漲勢。 國泰期貨分析，近期歐元反彈行情建立在資金對美元需求下滑之上，疫情發展對國際資金避險情緒的影響，仍是短期間內關注的重點。雖然歐元期貨自低點反彈幅度超過2.5％，在帶量跌破下方的短期均線前，仍可期待歐元的反彈走勢。 (工商 ) #歐元 #歐元期貨 #下滑 #降溫 #美國參議院 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯率期貨暨選擇權趨勢專欄－避險當道 日圓逢低承接 04:102020/03/23 證券．權證 風碩自然通風設備 快速降溫又省電 04:102020/03/23 產業特刊 智伸科元月合併營收及獲利雙雙下滑 10:002020/03/24 財經 全國商圈總會：講經濟沒下滑是講假話 15:192020/03/24 政治 《金融》外資淨匯出，2月M1B、M2年增率雙降 16:482020/03/24 財經 美紓困方案仍在參院討價還價 美期指熔斷漲停 17:372020/03/24 財經 助企業紓困 金融國家隊成軍 04:102020/03/25 財經焦點 大柱國際風尚強 室內通風降溫免用電 04:102020/03/26 產業特刊 兩波鋒面接力大降溫 氣象局曝雨最大時間 07:592020/03/26 生活 《國際經濟》美國參議院通過2兆美元紓困振興方案，眾院周五表決 12:162020/03/26 財經 財經熱門新聞 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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