美國參議院通過2兆美元的經濟刺激方案，疫情影響經濟的憂慮緩解，資金重回風險資產，美股主要指數則以大漲回應。即便歐元區近期經濟數據表現疲弱，但由於美元需求持續下滑，歐元期貨再度出現凌厲漲勢。

國泰期貨分析，近期歐元反彈行情建立在資金對美元需求下滑之上，疫情發展對國際資金避險情緒的影響，仍是短期間內關注的重點。雖然歐元期貨自低點反彈幅度超過2.5％，在帶量跌破下方的短期均線前，仍可期待歐元的反彈走勢。

(工商 )