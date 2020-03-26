美國聯準會（Fed）宣布將進行無限量的購債政策，加上美國兩黨就2兆美元的財政法案達成協議，帶動市場樂觀情緒回升，推升美股道瓊指數近日走高。

富邦期貨認為，在未來新冠肺炎疫情仍存有不確定性，以及經濟數據可能出現大幅下滑的情況下，交易人需格外留意追高風險，並適度利用期交所的道瓊、標普500及那斯達克期貨進行避險。

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