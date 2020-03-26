救市政策齊發 道瓊上演反彈 19:032020/03/26 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）宣布將進行無限量的購債政策，加上美國兩黨就2兆美元的財政法案達成協議，帶動市場樂觀情緒回升，推升美股道瓊指數近日走高。 富邦期貨認為，在未來新冠肺炎疫情仍存有不確定性，以及經濟數據可能出現大幅下滑的情況下，交易人需格外留意追高風險，並適度利用期交所的道瓊、標普500及那斯達克期貨進行避險。 (工商 ) #道瓊 #齊發 #美國聯準會 #Fed #無限 也許您會感興趣 推薦閱讀 五路齊發 2020啟動投資併購 04:102020/03/23 財經要聞 港股開盤大漲800點 10:392020/03/24 財經 陸分析師：美國聯準會出狠招 但大陸應保持定力 11:352020/03/24 財經 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 呼應2兆美元救市 油價反彈上漲3％ 09:402020/03/25 財經 美國Fed送大禮 美投資級債喜上眉梢 10:352020/03/25 財經 布蘭特原油期 暫以跌深反彈視之 16:302020/03/25 財經 陸港觀盤－此時不是恐慌時 著眼明年會更好 04:102020/03/26 全球財經 IPC廠護價 高配息、庫藏股齊發 04:102020/03/26 證券．權證 美國升級版QE看門道 04:102020/03/26 時論廣場 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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