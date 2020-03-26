新北市男子莊嘉億，3年前以鐵棍虐打女友4歲女兒，導致腿骨外露，傷重不治。一審依殺人罪判莊死刑、莊母莊劉禎梅視為共犯判無期徒刑；二審高院認為不確定殺人故意，再犯率不高，有教化可能，改判無期徒刑，共犯莊母則改判9年有期徒刑；最高法院26日駁回上訴，全案定讞。

根據檢、警調查，女童的邱姓母親與莊嘉億為同居人關係，因邱女於2017年10月因毒品案入獄，將孩子交給男友照顧，沒想到莊男受不了女童哭鬧，多次拿鐵棍教訓、徒手毆打，女童長期遭受凌虐骨折，營養不良，導致右大腿骨折。

而莊男母親莊劉禎梅見狀，卻擔心被通緝的會被警方發現，未將女童送醫，直到106年11月22日，女童已無呼吸才送醫急救，最後還是重傷不治。

二審審理時，莊嘉億坦承犯行並哭著道歉，女童的阿公及母親都認為這是鱷魚的眼淚，判10個死刑都不夠，不願意原諒他，當庭請求判處死刑。高院將莊男送精神鑑定，台大醫院鑑定認為莊有中度再犯可能性，不排除有教化可能，改判他無期徒刑。

案經上訴，最高法院今認為，莊劉禎梅在二審依遺棄致死罪改判9年徒刑，莊嘉億改判無期徒刑，已詳加剖析論述認定犯罪事實的憑據與理由，認事用法並無違誤，駁回上訴，全案確定。

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(中時電子報)