台中市台中監獄前坡坎，近日民眾發現被疑是廢棄物處理業者偷倒大型廢棄物，台中市議員張耀中、春社里長李志洋26日到場勘查發現，多數是沙發傢俱和廢棄木棧板，中市環保局表示，已先拉封鎖線，將依相關跡證循線追查，未來也會對該處加強巡查，也請該地所有人善盡所有人責任。

張耀中痛斥無良的回收業者，以為沒人煙的地方是第三世界嗎！要求環保局找出傾倒者，最重應考慮廢止清運許可，以往也有抓到過偷倒廢棄物者並判刑，但因罰得太輕，且獲判緩刑機會不小，又疑似多為人頭戶，對意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，市府一定要下定決心，見一次抓一次，絕對不能姑息。

春社里長李志洋表示，因為此處晚上少有人車出入，所以常被不肖業者傾倒垃圾，呼籲市府和矯正署，能裝設完整監視器系統，讓獄方隨時掌握人車出入狀態，不僅利於管理，也讓不肖業者不敢輕舉妄動。

台中市環保局表示，已於3月20日及25日派員稽查發現廢棄物，但未發現行為人，由於該處偏僻，附近又沒有監視系統可供追查，已先拉封鎖線，避免再遭棄置廢棄物，將依相關跡證循線追查，已調閱周遭路口監視器協助釐清行為人，未來也會加強該址巡查及函請該土地所有人善盡管理責任。

環保局進一步說明，依《廢棄物清理法》規定，隨意棄置事業廢棄物可處6,000元以上300萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得依同法第41條第1項及第46條規定，移送檢警偵辦，呼籲民眾切勿以身試法。

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(中時 )