海巡署偵防分署連江查緝隊21日於屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲越南籍偷渡犯31名，留置期間有6名嫌犯23日晚間趁隙脫逃，專案小組繼25日速逮2人，26日再於南投緝獲陶文哥、吳文壽2名偷渡犯，目前共4人落網，仍全力追緝在逃2人。

偵防分署表示，專案小組25日分別在台北市及南投市策動及緝捕偷渡犯黃義強、阮文二及陳姓接應嫌犯到案後，另鎖定其他在逃犯嫌可能逃亡路線及可疑藏匿處所。

逃跑6越南偷渡犯 又2人回籠2在逃（讀者提供/吳家詮傳真）

由於嫌犯自知無法繼續潛逃，經由海巡署台中及彰化查緝隊策動，26日12時10分在南投往梨山力行產業道路途中，緝回第3名偷渡犯陶文哥；第4名偷渡犯吳文壽經策動後，也於14時主動向移民署中區事務大隊投案。

偵防分署指出，該2名脫逃嫌犯查獲時，旋即再次實施疫調，經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，研判其逃亡期間，未有染病或傳染之疑慮，請民眾勿過度恐慌，目前仍全力追緝其他在逃2名犯嫌，並鼓勵能主動投案。

海巡署表示，特別感謝內政部警政署刑事警察局中部犯罪打擊中心、南投縣警察局仁愛、南投分局、台中市政府警察局刑警大隊科技偵查隊、第四分局偵查隊、豐原分局偵查隊、和平分局偵查隊、高雄市政府警察局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區、中區、南區事務大隊（含科偵隊）基隆市、臺中市、彰化縣、南投縣、高雄市專勤隊等單位組成專案小組共同查緝。

海巡署呼籲民眾，避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追捕。

6名逃逸越南籍偷渡犯，今天再緝獲2人，目前還有2人在逃。（海巡署偵防分署提供／陳淑娥台中傳真）

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