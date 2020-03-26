新冠肺炎疫情蔓延歐美，拖累油價、經濟需求急凍，連帶衝擊塑化上游原料乙烯、丙烯、苯價聯袂下挫。在成本支撐不足、大陸外銷訂單萎縮疑慮攀揚下，遠東區五大泛用樹脂跌勢放大；其中，LLDPE大跌80美元，跌幅10.26％，表現最弱；ABS、PS也因SM重挫，價格同步下挫70美元，跌幅5～7％。
此外，PP、PE也因大陸企業復工進度趨緩，訂單需求未明，PP下滑50美元，跌幅近6％；HDPE、LDPE續跌20美元、10美元。
塑化廠商表示，短線產品因原料跌幅較大，包括PVC、PE、ABS、PS的利差空間都比先前好轉，惟歐美、東南亞疫情持續延燒，勢必進一步衝擊需求能量，目前營運挑戰在於4月起的第二季訂單復甦能見度。一旦需求疲軟不振，價格也將遭逢拉回整理壓力。
ABS、PS短線因原料價格低檔，相對當前每噸報價1,180美元、870美元，利差空間不錯，但因包括大陸、歐美疫情壓抑，PP、ABS、PS下游應用的家電、汽車等需求恐將隨之驟減，至於PE、PVC或因有電商等包材基本需求，有助增添支撐力道。
(工商 )
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