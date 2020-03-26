新冠肺炎疫情仍在蔓延，中央疫情指揮中心已建議室內逾100人的集會建議不要辦。金管會主委顧立雄26日亦表示，已要求集保公司與股務單位研究，一是先減少股東會工作人員人數，二是鼓勵電子投票，儘可能將出席人數降到最低。

顧立雄亦表示，若疫情持續緊張、甚至有擴大趨勢，造成上市櫃公司無法在6月底前召開股東會，金管會也會視個案情節，未必要開罰，只是目前這些都是假設，上市櫃公司仍是要如期發出股東會開會通知，一切仍以6月底前完成為前提，且他預估，若疫情仍未緩解，今年股東會電子投票比率應會創新高。

證期局亦表示，依據2019年舉行股東會的人數來看，股東會股東參與超過100人的共73家公司，現在會建議如股東會紀念品更改發放方式，即可減少為了領紀念品而到場的股東，到目前為止，並沒有上市櫃公司反應在6月底前舉行股東會有難度。

證期局強調，已有上市櫃公司舉行股東會，出席股東僅20~30人，從2017年到2019年三年的股東會來看，股東出席人數低於100人的上市櫃公司占95％以上，去年更達96.26％，代表大部分公司都沒有100人以上集會的問題。

顧立雄表示，會超過百人的股東會並不多，目前傾向先減少工作人員人數，第二是找空曠開會場合，但最建議還是電子投票，且最後若疫情嚴重，無法在6月底前召開股東會，也可能不罰。

(工商 )