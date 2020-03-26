109年度牌照稅及房屋稅分別將於4月、5月開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「台灣Pay繳牌照稅/房屋稅 彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，包括台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取回饋金。

彰銀表示，面對新冠肺炎疫情升溫，民眾可多加利用台灣Pay行動繳稅，體驗Fintech帶來的安全便利性，更能降低接觸感染風險，提升防疫成效。民眾只要透過彰銀行動網或台灣行動支付APP，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款，並選擇以彰銀信用卡或存款帳戶（含金融卡）繳納稅款，不僅每筆交易均留存完整紀錄，亦可即時查詢，安心免煩惱。

此次，彰銀「台灣Pay繳牌照稅/房屋稅 彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，配合財政部因應新冠肺炎疫情扣繳義務人可延長申報繳納期限，凡客戶於3月27日至6月1日止使用台灣Pay繳納牌照稅，或於4月26日至7月2日止繳納房屋稅皆可享優惠。

第一重優惠「台灣Pay繳稅筆筆送50元」，凡客戶透過彰銀行動網APP或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡或存款帳戶（含金融卡），使用台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款，不限金額每一筆稅款送50元回饋金，限量回饋送完為止。每歸戶信用卡及存款帳戶（含金融卡）繳稅分別計算，每稅種回饋上限200元。

舉例來說，若同一人分別使用彰銀信用卡及存款帳戶繳納多筆稅款，牌照稅最多可回饋400元、房屋稅最多可回饋400元，同一人最多可獲得800元回饋金。

第二重優惠，凡客戶使用彰銀信用卡或存款帳戶（含金融卡）繳納牌照稅或房屋稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第三重優惠，祭出信用卡分期付款0利率，只要客戶使用「彰銀信用卡」繳稅皆可享3期、6期0利率，另加碼提供以彰銀行動網或台灣行動支付APP介接彰銀信用卡，透過台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款之客戶，專屬12期0利率優惠。

「台灣Pay繳牌照稅/房屋稅 彰銀筆筆送50元」活動期間自109年3月27日起至7月2日止，限量回饋名額有限，詳細資訊請參考彰化銀行官網。

(工商 )