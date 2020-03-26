《財訊雙週刊》「2020財富管理大獎」26日舉行頒獎典禮，中國信託銀行連續五年獲得「本國銀行最佳財富管理獎」的肯定，此外，中信銀行亦一舉拿下「本國銀行最佳理專團隊獎」、「本國銀行最佳數位金融獎」、「最佳創意行銷影音獎」等獎項。

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，中信銀行以客戶需求為核心，跟隨社會脈動與時俱進，協助客戶進行個人、家庭與企業整體財務規劃，不論是中小企業、私人理財、財富管理、或是普惠金融數位理財，中信銀行都能提供全客群、全服務、全通路且有溫度的金融服務。

中信銀行針對財富管理客戶提供客製化、專業化、即時、智能及有溫度的全方位財富管理服務，面對今年嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，市場波動劇烈，中信銀行替客戶資產把關，擬定建議投資策略並透過個人化簡訊、LINE、EDM、網路銀行及行動銀行等管道即時通知客戶，同時中信銀行應用大數據找出可能受影響的客戶，請理專主動聯繫關心，確保客戶能即時因應瞬息萬變的市場狀況。

中信銀行引領財富管理全新升級，不僅滿足跨世代客群需求，提供「全方位家庭理財健診服務」，亦透過連續7年進行「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，了解企業主、上市櫃高階經理人及專業人士財管需求，為客戶量身訂做資產配置、租稅規劃、財富傳承、醫療保健等服務。

在數位金融推動上，中信銀行針對客戶痛點不斷創新，大幅提升客戶體驗滿意度，包括首創讓客戶在LINE上收到ATM轉帳和提款即時通知、收集酷碰，以及隨時查點數等個人化服務。中國信託網路銀行提供業界首創「智能共享」及已取得新型專利的「QR Code登入」服務、「中信Home Bank」APP今年更搭上AI浪潮，推出全新對話式服務，讓客戶用說的即可完成帳務明細查詢、轉帳，也為首家獲得「對話式金融服務裝置及系統」發明專利的金融機構，獲頒本國銀行最佳數位金融獎。

此外，中信銀行透過「幸福對號車」系列影片，提醒客戶在30歲至60歲等不同人生階段，有築夢、立業、成家及傳承等不同理財需求，需要及早準備，為愛規劃，中國信託運用360度跨通路整合傳播與客戶傳達理財觀念，因而獲得最佳創意行銷影音獎肯定。

(工商 )