因應利率變動趨勢 臺企銀調整新台幣存款牌告 19:012020/03/26 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新台幣利率變動趨勢，臺灣企銀宣布，自2020年3月24日起調整新台幣存款牌告利率，活期性存款調降幅度介於0～0.13個百分點；一般定期性存款調降幅度介於0.25～0.38個百分點；大額定期性存款調降幅度介於0～0.09個百分點。 (工商 ) #臺企銀 #新台幣 #調降幅度 #百分點 #存款 也許您會感興趣 推薦閱讀 保單零利率時代 即將來臨 04:102020/03/23 財經要聞 《匯市》美元指數居高不下，韓元貶勢擴大、新台幣相對穩 10:342020/03/23 財經 股匯雙殺 新台幣重貶1.03角 16:262020/03/23 財經 股市短波－大魯閣子公司處分利益 每股貢獻0.93元 01:202020/03/24 證券．權證 向富人兜售檢驗劑 醫療業者7天暴賺7280萬台幣 18:332020/03/24 國際 股匯雙漲 新台幣收盤升值8.9分 16:222020/03/24 財經 韓京畿道 發抗疫基本收入 每人約新台幣2,600元 04:102020/03/25 全球財經 《傳產》Q1土地市場拚過700億大關，世貿三館地上權案是關鍵 13:072020/03/25 財經 台股大漲 新台幣尾盤豬羊變色轉貶 16:212020/03/25 財經 人行降息救經濟 外媒：時間近了 04:102020/03/26 全球財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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