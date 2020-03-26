為因應新台幣利率變動趨勢，臺灣企銀宣布，自2020年3月24日起調整新台幣存款牌告利率，活期性存款調降幅度介於0～0.13個百分點；一般定期性存款調降幅度介於0.25～0.38個百分點；大額定期性存款調降幅度介於0～0.09個百分點。

(工商 )