因《KANO》而在台灣廣為人知的日本影帝永瀨正敏，他在最新日片《最初的晚餐》飾演慈父，他26日接受媒體越洋電話訪問，談到新冠肺炎疫情，他直言很擔心台灣的安危，「本來打算來台直接與觀眾碰面，但礙於疫情關係就沒辦法來了。」日本國寶級諧星志村健染疫重病，問起永瀨工作是否受疫情影響，他說：「主要是一些活動被取消，現在在家看DVD電影，也規劃未來，不過沒特別囤積糧食和防疫物資。」

日本奧斯卡影帝被原著劇本深深吸引，演出片中父親一角。（威視電影提供）

永瀨正敏在《最初的晚餐》為了詮釋片中飾演癌末病人的瘦弱模樣，除了演出時吃東西外，下戲後一概禁食，連正餐便當都沒吃，加上搭配運動，3個月來狂瘦9公斤，但拍完戲後一瞬間就胖回來了。對於自己演出的角色因病去世，更要躺在棺木中，他打趣地說：「在日本演死去的人，反而會為演員添壽，所以心裡沒什麼負擔，但是因為棺木的體積比較狹窄，所以躺在裡面不太舒服。」

對於自己演出的角色設定因病去世，永瀨說：「在讀劇本之前，就有聽說這部電影是根據導演的人生故事改編，所以沒有太訝異和不舒服的感覺。」導演常盤司郎也表示，「永瀨曾對我說『我會想著你的爸爸，來演出這個角色』，讓我印象深刻。」永瀨正敏坦言隨著年紀的增長，離死亡更接近了，與其說會害怕，更是想把握當下，充實生活。熱愛演戲的他，談起人生的最後一天將會如何度過，他則說：「希望那一天我拍完了電影後，隔天安詳離世。」

常盤司郎導演右與永瀨正敏工作照。（威視電影提供）

談起導演常盤司郎與自己父親的背後故事，他坦言雖然自己平常和爸爸關係不錯，但是爸爸非常反對他當導演，18歲的時候和父親說了自己的夢想後，他爸爸相當生氣，把手上的啤酒杯砸破，「我在高中畢業後，去了兩年補習班，老爸每天都接送他到車站通勤，我在想，他可能因為這兩年都沒什麼成效，所以就放手讓我做自己想做的事。他後來有次還問我，是不是故意考爛整我的。」而自己的父親10年前就去世了，《最初的晚餐》就是在描述當時父親喪禮的一切感受。不過媽媽看完電影相當開心，還高興問說：「所以你覺得齊藤由貴是我嗎？」

染谷將太與戶田惠梨香新片飾演姊弟，因父親喪禮而返鄉。（威視電影提供）

永瀨正敏在《最初的晚餐》飾演3個孩子的爸，不時還端出美食讓小孩讚不絕口，問起目前單身的他，現實生活想不想有小孩，「當然會想！還想要不只一個呢！我最近經常演出父親角色，感覺好像也多了很多小孩一樣，戲殺青後，也和小演員們保持聯繫，感覺真的有當爸爸的感覺。」

永瀨正敏談到在片中教導兒子爬山的戲其實非常辛苦，原本在看劇本以為是健行爬山，結果實際拍攝被帶去攀岩，嚇了一跳，「在拍攝拍山片段時，其實是雪山的場景最難拍，由於現場是直接人工造雪，所以工作人員無處可躲，拍攝相當辛苦。」而現實生活中，他母親前年驟逝，現在剩他與父親，兩人關係像是朋友一樣侃侃而談，由於父親住在家鄉九州宮崎，所以常常煲電話粥維繫感情。

永瀨正敏在片中飾演經常為家人準備料理的父親。（威視電影提供）

時常來到台灣的永瀨，提及印象深刻的台灣美食時，他說：「對日本人來說，小籠包和麵食最為熟悉，但我最喜歡的是酸辣湯和釋迦，他更大讚台灣好吃的東西太多了！」不過提到他是否挑嘴，他則坦言自己討厭吃番茄，但喜歡番茄醬，「我聽我媽媽說我小時候家附近有柿子樹，柿子掉在地上軟爛的樣子，爺爺當時就對我說『地上的東西髒髒』。有一天，媽媽做的料理有用到摘下來的番茄，看起來爛爛的，我就脫口而出『這個很髒，不可以吃』，也讓我就此把兩者連結在一起，從此不吃番茄。」《最初的晚餐》27日在台上映。

永瀨正敏在片中教導兒子登山。（威視電影提供）

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