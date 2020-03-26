第三岸巡隊梧棲安檢所聯合台中區漁會、台中市漁船及漁民互助協會、台中市海資所加強防疫。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

因應全球新型冠狀病毒疫情持續延燒，加上國內新冠肺炎確診已發現235例，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所結合其他單位， 25日針對外籍漁工朋友加強相關防疫宣導，防堵疫情入侵。

第三岸巡隊梧棲安檢所昨日聯合台中區漁會、台中市漁船及漁民互助協會、台中市海岸資源漁業發展所加強防疫，特別製作中、英文防疫宣導文宣，另由通譯人員協助翻譯，令外籍漁工朋友更能了解疫情發展。

現場除了宣導注意勤洗手及戴口罩，有發燒咳嗽應主動通報檢疫，不隨意散播未證實資訊，也呼籲雇主應協助外籍漁工前往藥局購買口罩，並每天量測體溫，共同防堵疫情。

第三岸巡隊表示，防疫視同作戰，為防杜疫情持續於本國蔓延，同仁將於第一線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項原則，持續強化疫情防堵工作，維護國人健康。

另疫情或防治措施等相關資訊均由衛生福利部疾病管制署予以公告，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播及轉傳，以免觸法。

(中時 )