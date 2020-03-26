新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，中和區公所於3月初開始整治。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，中和區公所於3月初開始整治。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，中和區公所於3月初開始整治。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，中和區公所於3月初開始整治。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，中和區公所於3月初開始整治。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區福和市場周圍水溝長期淤積、散發惡臭，甚至因此孳生蚊蟲、老鼠，經瓦磘里長林綺芳等爭取，中和區公所編列505萬元經費整治後半段下游處水溝，為防止淤積再度發生，經各方建議公所將再度爭取預算，決議整治整段水溝。

林綺芳連任3屆里長，她曾無奈嘆道，「市場水溝50年都沒有好好整治！」為提升當地環境品質，遂積極向公所反映。

「和周圍鄰居都是好朋友！」吳姓攤商說，市場客群都是附近民眾，但由於有少數攤商將髒水、菜渣等直接倒入水溝，連帶造成整條水溝淤積、惡臭，嚴重影響民眾生活及購物品質。

中和區公所於本月初於中山路二段3巷22弄進行水溝整治工程，為不影響攤商權益下，後半段下游處水溝整治工程加速於清明節前完工。另外，道路柏油鋪設也將於近期內完成。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，該路段為都市計畫道路，整段約153公尺，由於髒水、菜渣等造成淤積嚴重，公所編列505萬元整治，優先整治後半段下游處、約50公尺，但由於避免再度發生淤積等問題，剩餘約100公尺預計將於5月底前完成。

陳亦揚表示，由於整段道路上尚有巷弄等分支側溝，也將一併一起施作，後續經費若有不足，也將會由公所經費支應，盡速完成整治水溝，提升當地民眾的生活品質。

(中時 )