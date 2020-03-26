台南市26日中午至傍晚陸續傳出4次小規模地震，震央皆在台南市以西近海，最大1次為下午2時41分在台南市西方8.4公里海域上，深度15.4公里，芮氏規模3.6級，台南市區3級，台南市消防局表示全市未傳出災情。

台南市26日陸續發生小規模地震，包括中午12時41分在台南市西北方5.1公里海域發生深度15.9公里的3.2級地震、下午1時15分在台南市西南方10.1公里海域發生深度16公里的3.3級地震、下午2時41分在台南市西方8.4公里海域發生深度15.4公里的3.6級地震，及傍晚5時57分在台南市西南方5.6公里海域發生深度15.9公里的3.4級地震。

雖然連續4次地震，台南市消防局表示，震度規模小，統計後皆未傳出災情，但引起民眾虛驚，有網友直呼頭暈，有網友則表示單日4次地震過於頻繁，怕會有更大的地殼變動出現。

(中時 )