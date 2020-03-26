校園戶外獨立的運動空間將不在教育局管制入校的限制內，中正高工的操場下午已湧現大批運動人潮。（袁庭堯攝）

隨著新冠肺炎確診人數不斷攀升，各縣市教育局紛紛祭出校外人士禁入校園令。26日高市第13次「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議後，教育局傾向跟進，預計下週一30日正式對外宣布。

鳳山區文德、南成國小，前鎮樂群國小、梓官區梓官國小都在日前搶先宣布，除公務需求，24小時全面禁止校外人士入內。文德國小校長鍾榮茂強調，學校鄰近長庚醫院，為了保護學童，21日校內防疫小組就率先決議全面管制，建議民眾可改至鄰近的澄清湖、原生植物園活動。

根據中央流行疫情指揮中心示警，台灣新冠肺炎疫情進入為期兩週的高峰期。近日各大校園操場傍晚即湧現運動人潮，室內運動場域如健身房均乏人問津，民眾多傾向前往開放、通風且相對安全的場域運動。

教育局20日先以造冊、量體溫、戴口罩等方式管制入校人士，但考量那瑪夏、衫林、茂林、梓官、燕巢等地區目前疫情尚不明顯，且高市極缺乏社區運動場館，民眾相當依賴各級學校操場，教育局才不貿然推動全面管制措施。

教育局表示，目前高市39個樂齡中心、36個市民學苑課程全數停課至5月3日，屆時視疫情情況再公布開課時間。不過，使用獨立校舍空間的高雄第一社大運作不受影響，僅講座取消。

時代力量市議員林于凱強調，目前「實名制」的管制方式仍有風險，一但疫情造成封校，家長們將難以應付學童在家隔離。基於「預警原則」，建議教育局及早決策，也請民眾共體時艱，利用公園、或開放式體育場運動。

(中時 )