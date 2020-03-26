三軍總醫院院長蔡建松與三鈺生物科技董事長王光祥於今（26）日簽訂合作備忘錄，攜手開發新冠病毒(COVID-19)快篩試劑及治療新藥，雙方將運用三鈺生技在抗體領域與藥物合成的專長以及三總在臨床檢測與動物試驗的技術，提供病患更精確有效的醫療服務，為全民防疫再添利器。

蔡建松表示，因應新冠病毒造成全球恐慌，各國均開始強化防疫整備，並持續開發可有效對抗病毒的疫苗，三總在這場戰役中亦不會缺席。

為了協助政府因應新冠病毒疫情，三總將成為國軍醫院中首家投入新冠病毒的醫療機構，期能在這一波防疫戰爭中，在試劑篩檢及疫苗研發等項目超前部署，為台灣疫情防控盡一分心力。

三鈺生技擁有龐大的人類抗體基因庫及研發實力，新冠病毒疫情爆發後短短3周時間內，便發現多個具有診斷及中和新型抗體，並藉此開發治療新藥及降低偽陰性的快篩試劑，未來透過三總與三鈺生技公司在各項領域能全方位合作，可望加速疫苗與試劑研發生產進度，提供國人更高品質的醫療服務。

(中時 )