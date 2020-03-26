今日歐盤時間，兩油跌幅擴大，西德州中質(WTI)原油今日跌幅擴大至2.8%，現報23.66美元/桶；布倫特原油現報26.82美元/桶，今日跌幅為2.18%。儘管美國出台2兆刺激計劃的消息令市場感到振奮，但總體而言油價走勢依舊疲軟，全球每日過剩石油壓力，交易商已嘗試在輸油管道藏油度難關，短期油價恐難抬頭。

早在3月24日，渣打銀行的分析師在報告中寫道，過去一周美國的疫情轉播和政策回應表明，在最糟糕的月份，美國的石油需求降幅可能達到700萬桶/日。

美國形勢的惡化使人們對油市做出了各種各樣的預測。就在3月17日，渣打銀行還估計，4月份全球石油過剩1340萬桶/日，但現在預測這一數字可能超過2000萬/桶。

渣打銀行表示，如果美國每日石油需求減少700萬桶的悲觀預測在4月和5月得到證實，全球儲油罐可能最快在第二季就會被填滿，而不是在年底。該行警告稱：「對市場的短期影響是一樣的：油價可能會進一步下跌，一些成本更高的供應商將需要關閉。」

全球最大的石油貿易商也發警告稱，未來幾周疫情對於需求的擠壓可能會達到頂峰，且全球原油庫存儲存能力接近極限，這將對油價構成壓力。

石油分析師Joe Carroll撰文稱，美國石油供過於求的狀況發展得如此之快，以至於管道所有者擔心，狡猾的交易商可能會試圖將石油儲存在輸油管道中，直到油價回升。

據知情人士透露，Plains All American Pipeline LP要求客戶證明，他們通過該公司管道運輸的原油有買家或卸貨地點。這樣做是為了防止任何人利用公司的油管來儲存原油，以等待油價上漲。

俄克拉何馬州庫欣(Cushing)的主要儲油中心已經滿負荷過半，投資者和石油生產商越來越擔心，美國原油過剩可能消耗儲油能力，迫使企業關閉油井。頁岩勘探公司正在減少鑽探，但短期內不會對整體原油供應產生重大影響。

分析人士認為，油價並沒有受到美國刺激計劃的提振，一定程度上是因為財政刺激的傳導具有時滯性，因此這短時間無力改變需求下滑的趨勢，因此施壓油價。除非近期疫情出現明顯放緩的跡象，否則油價仍在承受壓力。

短時間上方繼續關注密集成交點位25.5和26.8壓力，如果近期油價維持疲軟走勢，需警惕有再次測試20美元一線的可能。任何時候站上26.8料為進一步反彈打開空間。

(中時電子報)