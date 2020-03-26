主軸大廠健椿去年本期淨利0.26億元，EPS為0.44元，今（26）日董事會除通過每股配發現金股利0.25元外，也決議以買代租，斥資近4.88億元購入彰濱廠約15,000坪土地，扣除已支付租金，實際支付3.59億元。

健椿去年合併營收約7.08億元，由於外銷大陸比重75％～80％，去年人民幣貶值，認列匯損8百多萬元，去年本期淨利0.26億元，EPS為0.44元，今日董事會決議每股配發0.25元現金股利，配息率為56.82％。

健椿主管指出，健椿彰濱廠佔地47,780.5平方米，約1.5萬坪，於民國100年向經濟部以「006688」方案承租，去年底接獲工業局告知彰濱工業區市價行情比查估價格高1.35倍，詢問健椿有無承租轉承購計畫。健椿今日董事會決議，出資近4.88億元購入彰濱廠土地，但扣除過去幾年繳納租金，實際支付土地價格3.59億元。

(工商 )