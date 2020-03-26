主軸大廠健椿去年本期淨利0.26億元，EPS為0.44元，今（26）日董事會除通過每股配發現金股利0.25元外，也決議以買代租，斥資近4.88億元購入彰濱廠約15,000坪土地，扣除已支付租金，實際支付3.59億元。
健椿去年合併營收約7.08億元，由於外銷大陸比重75％～80％，去年人民幣貶值，認列匯損8百多萬元，去年本期淨利0.26億元，EPS為0.44元，今日董事會決議每股配發0.25元現金股利，配息率為56.82％。
健椿主管指出，健椿彰濱廠佔地47,780.5平方米，約1.5萬坪，於民國100年向經濟部以「006688」方案承租，去年底接獲工業局告知彰濱工業區市價行情比查估價格高1.35倍，詢問健椿有無承租轉承購計畫。健椿今日董事會決議，出資近4.88億元購入彰濱廠土地，但扣除過去幾年繳納租金，實際支付土地價格3.59億元。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。