高雄一名約50歲的男性台商確診感染新冠肺炎，不顧自己身體狀況，年前返台後跑去金芭黎舞廳爽玩2小時，不僅害舞廳小姐被隔離，台商也依法重罰30萬元，消息傳出之後，金芭黎業績瞬間下跌，店家一度停業3天進行消毒，事隔2個多月後，舞廳也漸漸挽回顧客信心，業績恢復以往的7、8成左右。

這名台商確診消息經由媒體曝光之後，造成金芭黎業績應聲下滑，業者還大動作停業3天進行消毒工作，1月27日重新營業時，更找來媒體記者採訪，近期更捐贈物資給弱勢族群，就是為了重建消費者的信心。

據知情人士透露，金芭黎一度有一天僅20桌客人，業績大受影響，歷經2個月後，根據《Ettoday新聞雲》詢問到舞廳管理人員稱，「慢慢有在恢復了，目前的業績也恢復以往的7、8成左右」。但是業者也坦言，因為受到新冠肺炎疫情的影響，現在高雄市酒店生意情況普遍都不好。

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(中時電子報)