嘉義大學木質設計系系主任夏滄琪指木質層積材LVL就像做三明治的概念。（呂妍庭攝）

林務局嘉義林區管理處與嘉義大學木質設計系合作，把阿里山公路沿線的人工林相─柳杉，以三明治手法，發展出木質層積材LVL。（呂妍庭攝）

嘉義林管處處長張岱指木質層積材能展現阿里山柳杉木質肌理。（呂妍庭攝）

為提高國有材自給率，林務局嘉義林區管理處與嘉義大學木質設計系合作，把阿里山公路沿線的人工林相─柳杉，以三明治手法，發展出木質層積材LVL，堅實的材質不但能當成梁柱結構，還能做出各種家具、木製用品，甚至文創小物，26日林管處與嘉大一同舉辦這場不是LV的LVL發表會，吸引與多位木業廠商、家具行者到場了解。

嘉義林管處處長張岱表示，柳杉為台灣5、60年代重要的造林樹種，也是阿里山一帶最主要的針葉樹造林樹種，一般透過疏伐調整林木取得的柳杉木材，因徑級較小，雖還是可以利用，但往往受限材積和腐朽、節與裂等缺點，多半用來當棧板或建築工地支撐物。

為讓國產柳杉有更多效益和價值，林管處與嘉大木質設計系合作，利用木質層積材（Laminated Veneer Lumber）依其特性應用旋切加工及層積膠合技術發展，改善柳杉的缺點，強化其型態多變的可行性，像發表會上，木質設計系團隊就開發出書架、會議桌、屏風、穿鞋椅等創意及可自行組裝產品各5組，每項產品都充分展現阿里山柳杉木質肌理。

嘉大農學院院長林翰謙指出，此次與嘉義林區管理處進行木質層積材開發合作，讓嘉大學生從教學理論向外延伸，作實際應用的發揮，希望未來透過產官學合作，可以讓台灣木材產業更加蓬勃發展。

(中時 )