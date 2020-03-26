張國榮（左）與吳倩蓮主演的《夜半歌聲》4K修復版4月1日起將在香港上映。（取自新浪微博＠城市追擊-香港）

主演過數十部喜劇片的黃百鳴，不僅是電影公司老闆，擁有香港CinemaCity院線5家電影院，在這次新冠肺炎疫情中，也是損失慘重；目前大陸與香港疫情獲得控制，影市逐漸恢復之際，今天（3月26日）宣布，為紀念已故好友張國榮，4月1日起，將在旗上電影院播放4K數位修復版的張國榮作品《白髮魔女傳》和《夜半歌聲》。

黃百鳴表示，疫情發生後，原本想關閉旗下影院，防止民眾聚集，避免病毒傳播，但香港政府未發布相關命令，且電影院多在商場內，停業要賠償商場的損失，所以未能實行。

為保護觀眾健康，今年2月起，黃百鳴下令加強電影院的清潔消毒等防疫工作，每日每場間加強清潔電影院座位，送入場觀眾口罩、酒精洗手液及溫度計等，也砸上百萬元港幣，引進10部國際醫療級消毒機，以提高電影院的衛生標準，保障觀眾和員工安全。也強調，如果影院員工發現戴著電子監控手環、需居家檢疫或隔離的人員進入，會即時報警。

全球及大陸電影產業受疫情影響，新片全面撤檔，電影院面臨無片可播窘境。黃百鳴今天表示，2003年4月1日，張國榮過世，當時發生SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情；17年後，同為冠狀病毒掀起的新冠肺炎疫情襲擊全球，為紀念張國榮，他從片庫珍藏的10部張國榮電影中，利用數位技術修復《白髮魔女傳》和《夜半歌聲》，將從4月1日起播放；其中1995年的《夜半歌聲》是張國榮生前最後一部監製、主演及配樂的作品，很有紀念價值。

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(旺報 )