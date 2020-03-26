貓裏農學院輔導作物加工創造農特產新價值，利用盛產的柑橘製作成美味橘餅，並將教學影片放在網路上，方便民眾在家自學。（貓裏農學院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府成立貓裏農學院，今年整合各鄉鎮作物規畫延續性的系列課程，開辦微生菌肥應用在茶葉上的管理課程，提升農民管理方法。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府開辦「貓裏農學院」，透過學術、技術等層面課程提供農民進修。今年縣府整合各鄉鎮作物規畫系列課程，更創新推動網路直播及影片教學，輔導作物加工創造農特產新價值，也方便大家在家自學製作，數位化方式傳承農業技術。

2015年貓裏農學院成立，針對農、林、漁、牧、保育防疫、休閒農業、農會推廣及農村再生7大領域，邀請專家學者開課分享。今年課程針對縣內作物規畫相關應用課程，盼能透過計畫輔導農友提升管理方法，降低多餘成本支出，合理化使用肥料，減少農藥殘留，提供健康安全農產品給全國消費者。

今年第二場課程指導微生菌肥應用在茶葉上的管理，後續還有杭菊、貓裏紅茶、小番茄、高接梨等作物相關應用課程，並將針對農地使用注意事項開課講習，幫助農友快速且輕易了解農地合法使用的申請辦法。縣府表示，歡迎有興趣的農友可以在縣府的網站關注貓裏農學院的開課時間、報名上課或搜尋相關影片。

為方便農友學習各項新知識，今年貓裏農學院更創新推動網路直播及影片教學，利用盛產柑橘，開播橘餅製作，輔導作物加工創造農特產新價值，讓民眾輕鬆在家自學製作。縣府農業處副處長陳樹義表示，今年計畫除推動鮮果外，希望也能拓展加工品相關技術與傳統手法，利用網路教學並錄製影片成為無形資產，數位化傳承農業技術。

(中時 )