縣府社會處長今天也主持社福機構防疫會議，考量本地住宿式機構住民健康安全及醫療照顧體系負荷，決議由縣府公告住宿式機構自3月27日起至4月10止全面限制訪客探訪及住民外出，家屬親友暫時改採視訊、通訊聯繫。（縣府提供）

金門防疫再升級，縣府自3月30日起實施出入管制，包括洽公民眾均需配合體溫量測，同時住宿型機構大同之家、老人長照中心也自27日起全面限制訪客探訪，親屬改採視訊或通訊聯繫，確保防疫工作做到滴水不漏。

縣府表示，自3月30日起實施出入管制，縣府員工及洽公民眾僅可由大門進出，側門及後門全部關閉。另縣府員工均應配戴識別証，在進入辦公室前及各棟大樓入口處，由各處人員排班輪值量測體溫作業，落實每日量測體溫和紀錄。

同時，到縣府洽公的民眾也應一律戴口罩，並在大門口量測體溫及登記到訪資料後，才能進入縣府，以便日後追蹤作業。洽公民眾的額溫若超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，並建議立刻就醫，以免防疫出現破口。

另各機關及郵局、快遞、貨運物流公司運送人員送達公文或寄送郵件、包裹等物品，自30日起也應於縣府大門口停車並接受量測體溫後，再至縣府警衛室遞送，由行政處派駐文書人員簽收，以不進入府內辦公區域為原則，減少非必要接觸。

縣府社會處長今天也主持社福機構防疫會議，考量本地住宿式機構住民健康安全及醫療照顧體系負荷，決議由縣府公告住宿式機構自3月27日起至4月10止全面限制訪客探訪及住民外出，家屬親友暫時改採視訊、通訊聯繫。

縣長楊鎮浯說，新冠肺炎肆虐全球，台灣確診持續增加，縣府加強防疫管制，雖會造成員工及洽公民眾的不便，但仍希望大家配合，攜手做好防疫共度難關。

(中時 )