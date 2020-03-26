證交所表示，由國泰投信公司募集發行之國泰網路資安ETF證券投資信託基金－國泰網路資安（00875）ETF，將於下周一（3月30日）正式掛牌上市，集中市場掛牌上市ETF也將達120檔。

證交所表示，根據申請資料顯示，「納斯達克ISE全球網路資安指數」由納斯達克指數公司編製及維護，成分股須為在全球交易所公開上市交易之普通股或存託憑證，並符合ISE網絡安全行業分類R中，從事網絡安全業務之相關公司。

此外，尚應符合最低流通市值1億美元以上，近3個月平均每日交易金額達100萬美元，且不可是在對於外國資本有投資限制的國家交易所上市，需為網絡安全的直接服務供應商並公開發行至少90個日曆日之個股等條件，目前成分股計有47檔。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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