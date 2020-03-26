張軒睿特地抽空前往苗栗探班《阮三个》第二季拍攝，在眾人正忙著接待房客之際驚喜現身，令楊貴媚尖叫連連。談起第二季無法一起拍攝的想法，楊貴媚情緒激動忍不住落淚表示：「其實在我心裡軒睿、我跟索索三個人，就像家人一樣共同耕耘一個民宿；第二季就覺得好像少一個人；所以當我再看到他時，好像自己的小孩回來了」。

索艾克相當了解老搭檔的個性，面對炮火猛攻也豪不在意地表示：「軒睿怕自己這種柔軟一面被大家看到，所以他穿上一件攻擊性強一點的衣服，來掩飾自己其實心裡很柔軟、很想念大家。」身為學弟的范少勳笑說：「剛剛看到學長們之間的砲火很猛烈，完全跟不上，那個互嗆的速度好快，我真的只能直接投降。」

張軒睿表示其實在前往民宿的路上心情很忐忑，還一度擔心大家不會想看到他。想到固定三人的其中一人已經不是自己而忍不住淚灑現場，又繼續說道：「一直去想那個東西真的就會變得很不自在；換個角度想就是變成客人，然後來體驗一下，看看之前第一季被我們服務的客人是甚麼樣的感覺。」

(中時 )