受新冠肺炎疫情影響，旅居海外的台灣人陸續返台，且需按政府規定每人須居家檢疫14天，讓被疫情重創而一片低靡的飯店業者看見搶救住房率的商機，紛紛打出讓家人來住飯店、以落實隔離的號召，推出超值住房專案搶客。

漢來大飯店即日起推出「家外之家長住專案」，雙人房至4人房都有長住超值價。（漢來大飯店提供）

位於高雄的漢來大飯店即日起推出「家外之家長住專案」，讓需居家檢疫者的家人們有另個舒適住所。不分平、假日入住雙人精緻客房，平均每晚含稅2310元，3人房每晚2888元，港景4人房每晚3696元，分擔下來每人每晚最低僅需924元，創下近期房價新低，而該專案至少得需連住10晚，僅供居家檢疫者的家人使用，入住需持家人的「居家檢疫通知書」影本證明辦理。

和逸飯店與慕軒飯店也推出「和逸／慕軒守護 家人安心」14天及30天住房專案，並都有早餐7折的優惠。最划算的就屬選在和逸飯店的台北民生館或台北忠孝館入住30天，平均每晚下殺到含稅1155元、不到原價1折的破盤價；曾獲《台北米其林指南》推薦的慕軒飯店，住30天也有平均每晚含稅1348元起的超值價格。

入住王朝大飯店的「家人安心住房專案」，可免費升等至豪華客房。（王朝大酒店提供）

台北王朝大酒店即日起至5月31日推出的「家人安心住房專案」則是連續入住7天、持國民身分證或外僑居留證，便可享平均每晚含稅2000元的優惠價，並免費升等豪華客房，憑房卡還能在自助餐廳SUNNY BUFFET不分平、假日的午餐及晚餐時段，享有每位7折+10%的餐飲優惠。

(中時 )