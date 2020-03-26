我國目前已有4名航空業人員染疫，不過國民黨文傳會副主委黃子哲爆料指出，華航內部公告的健康控管措施「逆時中」，竟然將「接小孩」或「購買三餐」列為可外出範圍，他抨擊這樣的居家檢疫根本是做半套，恐成為防疫破口。對此，中央流行疫情指揮中心26日做出回應，華航也承諾將立即修正。

目前指揮中心規定，考慮到航空公司的營運調度問題，特別給予豁免規定，航空人員不受14天限制，只要排班間隔5天以上，即可再出勤，不過指揮官陳時中強調，「這是時間放寬，居家檢疫的措施都沒有少。」但這也引來不少機師及空服員擔憂，自身可能成為防疫漏洞。

黃子哲日前公開貼出華航內部公告，從截圖中可以看到，自主健康控管措施規定說明中，組員在居家檢疫期間，有2種情形可外出，其一為執行公司指派的公務，另外則是執行生活必要所需的活動，不過這項規定中舉例竟包含，接送小孩以及外出購買三餐等。

這讓黃子哲怒批，「那其他如要繳水電費、倒垃圾、送洗衣服…等，豈不是也可以大大方方的趴趴走？」對此，副指揮官陳宗彥回應，26日早上已跟民航局及華航聯繫，再三重申務必依照指揮中心的規定，華航也承諾將立即修正落實檢疫規定，民航局也擔起督導責任。

華航內部公告。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

自主健康控管措施規定中，竟包含接小孩及買三餐。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

(中時電子報)