苗栗縣71歲張姓婦人因泌尿道反覆感染，解尿不順，飽受腹痛之苦，前往衛福部苗栗醫院就診，被診斷為左腎盂巨大結石併腎水腫，幸好接受不同切口的腎盂切開取石術，取出約4公分的結石，再經安排尿路動力學檢查及拔除尿管及引流管後，順利康復出院。

苗醫院長李明輝專長膀胱功能障礙、尿失禁、攝護腺疾病、攝護腺肥大、尿路結石、泌尿腫瘤、膀胱癌、攝護腺癌等疾病診治，憑多年經驗及精湛醫術，利用不同切口的腎盂切開取石術幫助張姓婦人取出結石，相較傳統開刀方式，傷口較小，且不需截斷部分肋骨，術後疼痛感大幅降低，術後恢復快。

衛福部數據顯示，台灣成年人尿路結石好發率約為10％，高風險族群為30到50歲的壯年及中年人，以男性居多。常見結石治療方式多為體外震波碎石術、經皮腎造廔截石手術、輸尿管鏡碎石術等方式。

李明輝說明，尿路結石若長期置之不理，尿液容易滋生細菌繼而引發尿路感染，若造成腎盂腎炎時，將出現發燒、寒顫、頭暈、全身無力、食慾減退等症狀，嚴重甚至會引起敗血症，千萬不能輕忽。

他指出，不只罹患泌尿系統疾病等族群，長時間水分攝取不足的人，結石復發率皆比一般人高，需定期做追蹤觀察，因此平時不要養成過度憋尿習慣，記得多喝水、維持每日尿量在1500毫升左右。

(中時 )