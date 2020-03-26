新冠肺炎疫情衝擊經濟、民眾生計，政府擴大紓困，不但央行降息1碼（0.25個百分點），並要求銀行足額反應，已先讓房貸創下史上最低利率，公股銀行再加碼，在4至9月調降自住千萬以下房貸利率1碼，亦即申辦公股銀行「青年安心成家貸款」，9月底前可享房貸利率降2碼優惠，兩段式青安的前兩年利率，降破1％、達0.94％，為史上頭一遭！以4至9月貸款800萬的青安房貸戶估算，可月省3千元左右利息。

因應疫情行政院緊急通過紓困方案，財政部要求旗下公股銀行配合紓困，就自用住宅貸款與消費性貸款，加碼調降利率，其中自用住宅不論新舊貸款在千萬以內，皆可降息1碼，亦即房貸加碼期間自今年4月初起至9月底止，若以千萬貸款，可省下利息共達1.25萬，若加計央行降息，房貸利息可省更多。

受兩大政策影響，財政部今天宣布青安一段式貸款利率因央行降息，利率會降為1.43％，而4至9月因公股銀行方案，利率降更多，調整後利率達1.18％，至於兩段式因應央行調整，前兩年利率來到1.19％，第三年起達1.49％，而4至9月利率，因公股銀行的加碼，若民眾才剛申貸青安，在第一、二年內的第一段利率降至0.94％，第三年後的利率為1.24％。

為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理，截至109年2月底止已協助29萬1,175戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆1,764億元。

(中時 )