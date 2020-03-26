基隆World Gym啟動防疫機制，大動作每小時全店器材消毒一次。（World Gym 基隆店提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆World Gym啟動防疫機制，大動作每小時全店器材消毒一次。（World Gym 基隆店提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎全球延燒，World Gym配合政府防疫政策，啟動防疫機制，全力戒備。全台各會所，依照中央流行疫情指揮中心指示，即時更新防疫宣導公告，提醒會員還有參觀訪客，若受相關出入境規管理範者，需配合14天居家檢疫，期間禁止進入World Gym 參觀及運動；且若有接觸或暴露於有染疫風險之情況，World Gym也會要求會員或參觀訪客，暫緩入場，畢竟防疫期疫情緊繃，全民防疫、人人有責。

World Gym基隆店指出，該店的防疫措施，都是為了保護所有會員的運動安全，也有發現，會員、參觀訪客，對於世界健身相關防疫規定，展現高配合度，也對公告即時更新，表示高度認同與全力支持。因此，World Gym加強各俱樂部環境清潔維護，包括：增加健身器材設備每日酒精消毒的頻率，至少1小時、就會清潔擦拭一次，更特別要求，教練於私人教練課程開始前，需先行擦拭課程使用之重訓器材；同時在會員進場CHECK IN時，客服人員會在櫃台先幫會員與訪客量額溫，並提供酒精、雙手消毒。另外，在俱樂部各區域，增加配置消毒酒精和乾洗手，供會員於器材操作前後，皆能隨時使用，於健身房內安心運動。

高規格防疫，不敢鬆懈！World Gym除了頻繁進行健身器材酒精消毒、進場前量體溫、提供消毒用酒精，對於館內員工、進場會員和參觀訪客，也列為疫情防線重點。因此規定，現場所有員工，包含：客服專員、業務專員、健身教練、清潔人員等，也要進行健康管理，若有疑似症狀，就必須在家休息、立即就醫；且，所有員工上班，一律需要佩戴口罩，以降低近距離感染風險，保護員工也保護會員。但因為較難要求會員戴口罩運動，World Gym建議並提醒會員，若有咳嗽、發燒…等症狀，不要勉強去健身房運動，待健康狀況恢復，再來健身，會讓運動效果更好。

World Gym基隆店指出，良好的健身環境，需要你我一起守護，防疫期間提供健康安全的運動場所，同時也希望所有會員，也一起配合防疫措施和中央相關防疫規定，World Gym用行動力，打造健康運動環境。

基隆World Gym啟動防疫機制，大動作每小時全店器材消毒一次。（World Gym 基隆店提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )