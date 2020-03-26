27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）
27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車，林男當場彈飛倒地，造成頭部受傷、右鎖骨骨折，警消獲報將林男送醫，所幸並無生命危險。大貨車駕駛張姓男子酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )

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