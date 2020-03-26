不慎擦撞違規車 男子骨折送醫 19:242020/03/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 27歲林姓男子今（26日）下午2時許，騎機車行經新北市新店區北宜路二段，不慎擦撞違規熄火停放於路邊的大貨車，林男當場彈飛倒地，造成頭部受傷、右鎖骨骨折，警消獲報將林男送醫，所幸並無生命危險。大貨車駕駛張姓男子酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #男子 #大貨車 #骨折 #違規 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 夜店臨檢逮到檢疫男 重罰百萬 04:102020/03/23 社會新聞 參加農會招訓跌倒骨折 男子請求國賠20萬敗訴 10:572020/03/23 社會 北市工業宅將開罰2千餘戶 都發局：不會就地合法 16:342020/03/23 財經 將開罰2千餘戶北市工業宅 都發局：不會就地合法 16:562020/03/23 風格 劉真遺願4歲女健康長大 01:202020/03/24 娛樂新聞 遲鈍男失眠10幾天 醫驚呼險沒命 13:182020/03/24 日常 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 04:102020/03/25 政治要聞 慘！母載兒停紅燈遭撞 女騎士慘死輪下 21:312020/03/25 社會 母載2女誤撞路邊大貨車 2女童重傷送加護病房 23:092020/03/25 社會 違反居家檢疫 基隆2人各吃10萬罰款 18:012020/03/26 生活 社會熱門新聞 驚呆！西班牙封城防疫 街頭驚見4肢著地「人裝狗」 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 好心疼！員林衛生紙工廠大火 原料險燒光 - 社會 臉書賴清德訃文來自對岸 刑事局聯繫急撤不實消息 - 社會 包裹已派發 警：小心釣魚簡訊詐騙 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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