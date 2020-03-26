施工噪音擾上課。（蔡依珍攝）

施工噪音擾上課。（蔡依珍攝）

台灣首座「1895乙未戰爭紀念公園」去年動工，但緊鄰平興國中和幼兒園，師生上課到放學都被噪音轟炸，議員26日痛斥師長喊到喉嚨痛、學生情緒不穩易怒，直言7周後就是攸關升學的國中會考，更直指現場若碎石已違法，局長賴宇亭要下台負責，賴允諾今赴現場與業者溝通改善。

平興國中旁正在施作「乙未保台紀念公園與地下停車場工程」，議員舒翠玲和黃敬平26日不約而同在議事堂播放老師蒐證的影片，錄下震耳欲聾的施工噪音、高喊「誰來救救我們」，舒直言噪音已延續4個月，在教室門窗緊閉還得用吼的才能授課，現又正值疫情期間得開著通風，每個人都耳鳴頭昏、師長更是喊到喉嚨痛，國中生正值血氣方剛，被噪音搞到暴躁、易怒、消化不良，會考將在5月16、17日登場，再這樣吵下去，「家長會到市政府丟雞蛋！」

黃敬平出示分貝器測得現場高達83.6分貝的照片，強調學校旁白天分貝數應在62分貝以下，已嚴重超標，一旁幼兒園的幼童也抱怨午休睡不著，他更指出鄰近文化國小的文化地下停車場一樣吵到住戶心神不寧，「從文化街口吵到文化路尾，乾脆整條文化街封起來！」揶揄附近過去都是公墓，還真的是吵「死人」。

工務局長賴宇亭一度稱是碎石噪音吵雜，在舒翠玲爆依據《桃園市土石方管理自治條例》，只能在合法收容處所執行，若有已違法，局長要辭職下台謝罪，賴才改口是出土作業3台挖土機同時運轉的聲響，最晚會到4月底，明將赴現場追噪音源，要求廠商改善，針對影響最大的工程改到平日17點至20點、以及例假日施作。

環保局稱1月稽查達71分貝，已超出規定的62分貝，限期改善複查仍測得69分貝，依《噪音管制法》開罰14萬，近2天再接獲檢舉，測得約60分貝，已符合標準，會持續監控。

(中時 )