受新冠肺炎疫情衝擊，高鐵暫緩員工調薪計畫，結果遭民進黨立委質疑，趁機暫緩。對此，台灣高鐵公司謹針對109年股利分派提出說明。

1、 依照台灣高鐵公司之《公司章程》規定，本公司每年決算如有獲利，應先辦理提撥員工及董事酬勞後，依法繳納稅捐、及提撥法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘， 由本公司董事會依公司章程擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東紅利。

2、 同時，依本公司《公司章程》所訂之股利政策，每年就可供分配盈餘提撥不低於60%分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。故董事會於3/18通過盈餘分配建議案後即發布重大訊息公告，將提送5/21股東會決議分派股東紅利。

3、 台灣高鐵公司表示，本公司108年度之財務報表，已依照法令規定編製，並於109年2月公布，上市公司之《公司章程》及財務報表不僅為公開資訊，且為投資人投資參考之重要依據之一；同時，本公司現有逾8萬名股東、外資持股比例更達14%，故本公司董事會依法依規擬具盈餘分配案，提送股東會決議股息分派，實為落實公司治理、誠信經營，以維護股東權益，並確保高鐵永續經營。

(中時 )