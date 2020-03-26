為響應低碳生活、正向防疫，開發金控將於3月28日晚間8點半到9點半，號召全體員工響應「世界自然基金會」（WWF）所發起的「地球1小時」（Earth Hour）全球倡議，透過關燈行動，即關閉生活中非必要的電源或電器，回歸低碳生活，在這1小時陪伴家人、運動或為台灣祈福，鼓勵一同攜手正向防疫。

今年是開發金控連續第6年響應「關燈1小時」，當天晚上，位於台北市松山區的開發金控總部將同步與全球多處地標一起熄燈。

開發金控代理總經理許道義也親自錄製影片，以線上方式陪同仁關燈，各子公司包括中國人壽總經理黃淑芬、凱基銀行總經理曹慧姝、中華開發資本總經理何志傑、凱基投顧董事長朱晏民等共10位主管，也拍攝影片動員同仁關燈，有超過600位海內外的同仁將一起響應，開發金控子公司中華開發資本也號召3家投資公司參與，讓社群影響力加乘。

開發金控發言人張立荃表示，ESG（環境、社會與公司治理）中的第1個字就是環境，金控及各子公司持續依ISO 14001標準辦理環境管理，並取得驗證機構證書；若以2016年為基準年，2019年用電量減幅約5％、溫室氣體排放量減幅約6％。

此外，開發金控同步推行營運少紙化、供應商管理與綠色採購、提升綠色電力使用，透過「國家再生能源憑證中心」已得標取得31張太陽能憑證，總計3100萬瓦綠電。

綠色金融方面，開發金子公司中華開發資本募集的優勢基金，除聚焦台灣中小型優勢企業，發掘以智能科技或環保創新為成長題材的企業，募集規模達新台幣45.4億元；綠能產業投資餘額達新台幣12億元，占總投資額16％；綠色授信金額年成長率16％，達204億元，預估未來3年年複合成長率約為8-10％；環保綠能籌資金額超過34億元，約占當年度總籌資金額的25.4％。

「地球一小時」自 2007 年起，由世界自然基金會於澳洲發起，藉由關燈行動，呼籲各界重視氣候變遷，目前全球有188 個國家、區域及超過1萬8000個世界地標，一同響應這項地表最大的群眾環境保護活動。台灣由髮妝品牌歐萊德自2011年發起，歐萊德同時也是中華開發資本所投資的綠色標竿企業。

(中時 )