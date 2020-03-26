李㼈16歲女兒李紫嫣。（摘自臉書）

李㼈16歲女兒李紫嫣。（摘自臉書）

李㼈26日出席董氏基金會「2020戒菸就贏比賽」活動，號召計程車運將一起加入戒菸抽獎金、抗疫行動，他受訪時意外透露，已16歲、念高一的女兒李紫嫣有加入演藝圈的計劃，已經跟唱片公司簽約，很快就會以團體發片，「她自己去報名海選的，沒跟我講，我是全家最後一個知道的，她也完全沒有要爸爸幫忙」。

他坦言知道的當下，也怕女兒被騙，畢竟外面有的沒的那麼多，他先了解對方是誰，「一查，OK！是真正的唱片公司！」因為女兒才16歲，簽約時要家長到場，對方這才知道她爸爸是李㼈，唱片公司覺得傻眼，還大陣仗等他去。他不願透露女兒簽約哪家唱片等相關細節，只表示「等正式出道再說，他們現在是團體，不好多說」，但李紫嫣的臉書粉絲專頁已寫著所屬組織是「喜歡音樂」。

外型亮眼、完全遺傳爸爸李㼈、媽媽熊家婕優點的李紫嫣，日前也在臉書寫道：「14歲的夏天進到了喜歡音樂的大家庭，假日都在培訓也經歷了好幾次驗收淘汰賽。現在我們要出道了！現在開始我就是PER6IX的一員，請大家多多指教！」

雖然女兒將帶著星二代的光環與壓力出道，不過李㼈說，他已告訴女兒「妳做什麼事就是要靠自己，唯有自己有東西，才是真的。我也不見得永遠留在演藝圈，但遇到什麼困難可以跟爸爸講，不要被欺負」。他說女兒是很會自己挑戰自己的人，「她國二就參加全國作文比賽，得了第一名，我心想可能是運氣好，再過一年，她再參加，又是全國冠軍，我就有點佩服她。」。

他說，這次唱片公司海選也是女兒自己報名的，已接受培訓滿久，幾乎上學以外的其他時間每周五、六、日全都在唱片公司受訓。看女兒練得辛苦，他不會心疼 ，「她自己選的路啊，我們能心疼到幾歲？反而慶幸她這年紀就能看得懂、就可以努力，當別人正在玩而她比別人努力，她的人生就已經先贏一半！所以讓她吃點苦！」他說老婆熊家婕去接女兒時，她一上車就倒了，每次回家都好像累得快死掉了，但這是她自己要的，所以從沒喊過苦，「這部分個性像我」。

(中時 )