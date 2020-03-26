處理器核心矽智財（IP）廠晶心科技（6533），今日宣布於2019年度採用晶心指令集處理器架構的系統晶片出貨量超過15億顆，較2018年紀錄大幅成長50％，至2019年底總累計出貨量則超過50億顆。這些系統晶片被廣泛運用於音訊裝置、藍牙裝置、電玩遊戲、GPS、機器學習、MCU、感測器融合（sensor fusion）、SSD控制器、觸控螢幕控制器、USB 3.0儲存裝置、語音辨識、無線充電等多元應用。

創立於2005年的晶心科技，今年三月正逢15週年慶，從草創時期的小型團隊，迄今已成為兩百人規模的RISC-V CPU IP領導供應商，全球客戶更已超過300家。15年來晶心科技秉持著「驅動創新」的理念，持續提供專業解決方案與技術支援服務，幫助客戶完成高品質晶片設計。隨著越來越多客戶的產品成功進入量產階段，也讓嵌入晶心CPU IP晶片的出貨量年年呈指數增長，至今總累計出貨量更已突破50億顆，代表客戶對於晶心高品質產品、創新技術和專業服務的肯定。

晶心科技總經理林志明表示：「嵌入晶心CPU IP的晶片總出貨量創下50億顆里程碑，正是客戶認可晶心高品質產品的最佳證明。隨著RISC-V的崛起，2019年度晶心V5 RISC-V處理器系列銷售占比首度超越前一代的專有V3系列，成為5G、人工智慧/機器學習、ADAS、AR/VR、區塊鏈、雲端運算、資料中心、物聯網、儲存裝置、安防、無線裝置等新興應用的最佳解決方案。未來客戶將內嵌晶心RISC-V CPU IP的產品量產後，相信將成為晶心成長的一大動能。

晶心科技技術長暨執行副總經理蘇泓萌博士則表示：「晶心不斷驅動創新，陸續發表多款RISC-V系列處理器核心，包括22、25、27及45系列，領先世界推出具備DSP指令集和向量擴展架構（Vector Extension）的RISC-V商用處理器核心。隨著晶心產品組合越趨完整，涵蓋的應用更為廣泛，提供給客戶的選擇也更多元，可因應不同需求，針對特定領域協助客戶打造最具競爭力的解決方案。」

晶心科技致力於推廣RISC-V CPU IP，於2019年晉升為RISC-V基金會白金會員，並瞄準新興應用，持續推出更為多元且強大的RISC-V產品陣容。晶心科技將持續投入更多資源推動RISC-V生態系發展，豐富RISC-V產品線，帶領RISC-V進入處理器主流市場。

自晶心於2017年發布第一款RISC-V處理器後，其RISC-V系列產品便在快速成長的市場中廣泛獲得青睞。像是晶心最新的27系列RISC-V處理器，首度具備RISC-V向量處理單元（Vector Processing Unit），在蓬勃發展的AR/VR市場中擁有高度需求。此外，晶心最強大的優勢之一，在於首先將RISC-V P和V擴展指令（分別為DSP及向量）引進市場，並與Andes Custom Extensions（ACE）結合。

ACE讓客戶能依據自身需求打造客製化RISC-V晶片，以獨一無二、差異化的產品，在市場中取得優勢，並兼顧小面積、高效率和價格競爭力等優點。除此之外，ACE為客戶簡化了客製化CPU的流程，讓開發過程就像使用現成產品一樣容易。目前晶心已推出11款RISC-V處理器核心，可滿足客戶的各式運算需求，未來晶心研發團隊仍將持續開發更豐富、更強大的RISC-V產品。

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