美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣佈推出下一代超低功耗藍牙系統單晶片（SoC），創新的高通TrueWireless Mirroring技術將支援客戶打造卓越的真無線產品。高通QCC514x（頂級）和高通QCC304x（中階、入門）系統單晶片專為真無線耳塞式耳機和耳戴式裝置優化，能夠提供更穩健的連接、更持久的電池續航力、更高的舒適度，同時整合了專用硬體以支援高通混合主動降噪技術（Hybrid ANC）、語音助理和頂級的無線聲音與語音品質。

高通技術公司副總裁暨語音、音樂與穿戴式裝置總經理James Chapman表示：「我們的技術協助客戶打造支援頂級音質、持久續航力和穩健連接的真無線產品，即使在擁擠的無線連接環境中表現依然出色。這項令人興奮的全新高通TrueWireless Mirroring技術專為支援各式無線耳機實現上述關鍵特性而打造。我們於所有層級的藍牙音訊產品增加對語音助理功能的支援，且在不影響功耗的前提下整合數位混合主動降噪技術。這將進一步使這系列全新系統單晶片為消費者提供優異的體驗。」

在突破性的QCC5100和QCC30xx系列系統單晶片成功的基礎上，全新解決方案現已支持創新的高通TrueWireless Mirroring技術。此技術讓一隻耳機透過藍牙無線連接至手機，另一隻耳機則鏡射已連接之耳機，使得這兩隻耳機可以在多個使用場景下快速切換。

例如，從耳朵取下和手機相連的耳機後，用戶無需任何操作，另一隻同步的耳機便能接續連接手機，避免音樂串流或語音通話中斷。高通TrueWireless Mirroring技術還支援管理單一藍牙位址，在用戶將兩隻耳機與手機進行配對時，手機僅會顯示單一耳機裝置。

全新系統單晶片還採用了整合式混合主動降噪技術。透過支援超低延遲的外部環境通透模式，系統單晶片所整合的主動降噪專用硬體能夠對周圍環境有真正的自然感知，使使用者不僅可以在飛機上使用主動降噪技術，還可以在運動、辦公等日常場景中使用。

QCC514x和QCC304x系統單晶片已進行優化，可以在不同使用情境展現領先業界的低功耗技術。取決於設定和其他影響因素，65mAh的電池可支援長達13小時的播放時間。

啟動主動降噪功能對電池續航力影響非常小，更長的電池續航力讓消費者可在國際航班或長時間辦公中享受卓越音質。此外，更長的播放時間也可以縮小使用充電盒所需的電池，讓更精巧、可輕鬆放入口袋中的設計成為可能。

用於頂級產品線的QCC5141支援多個語音生態系的隨時聆聽、語音關鍵字喚醒功能。用於入門和中階產品的QCC304x系列支援多個語音生態系按鍵語音喚醒功能，使得OEM廠商能更快速、更符合成本效益的支援語音助理功能。

透過在入門和中階的系統單晶片產品上增加此項功能，高通技術公司正首次透過單晶片解決方案協助OEM廠商為低價市場提供語音助理功能，從而讓語音助理能夠普及於不同價格區間的產品中。

(工商 )