週四(3月26日)歐市盤中，現貨黃金繼續承壓，此前一度失守1600關口，下探1595美元附近。此前兩日黃金期貨價格一度飆升逼近1700美元關口。

事實上，近期現貨黃金報價在各經紀商平台出現異常波動，報價缺失與報價失真等問題，而且，黃金期貨和現貨市場發生了多年罕見的價格斷層，期現溢價一度升至十多年來的最高水平。現貨市場的買賣報價差異飆升至平日的十多倍。

有分析指出，原因在於：Comex近月合約臨近交割，金價波動幅度增大加現貨流通緊張導致逼倉；部分歐洲冶煉廠因為疫情影響關閉，生產企業在現貨市場鮮有報價和成交，導致倫敦金的報價失真。

紐約商品期貨交易所(Comex)的黃金期貨價格與倫敦黃金市場之間的價差異常之大，突顯出為防止新冠肺炎大流行的蔓延，相關黃金業務關閉帶來的定價和交割問題。

金屬交易員週二驚訝地發現，紐約商品期貨交易所(Comex)黃金期貨與倫敦現貨市場的價格差距如此之大。交易員表示，倫敦商品期貨交易所(Comex)週二的現貨價格一度比黃金期貨價格低100美元。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示：「倫敦是全球貴金屬交易的中心。」據Ash說，最新數據顯示，倫敦的專業金庫擁有全球最大的貴金屬商業庫存，相當於全球金礦10個月的產量和全球銀礦15個月的產量。但現在，Ash說稱，「這些庫存無法如此輕易地到達其他全球貿易中心。週一英國宣佈的封城令引發了週二紐約黃金結算的100美元溢價，這讓Comex衍生品交易員感到恐慌。」這推動了紐約商品期貨交易所(Comex)週二期貨價格的上漲。

Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff在週三的報告中表示：「倫敦現貨市場的混亂促使歐洲大型金屬交易商爭相買入Comex黃金期貨作為對沖，因為他們覺得無法獲得他們認為準確或公平的倫敦現貨黃金價格。」

據道瓊市場數據顯示，紐約商品交易所(Comex) 最活躍的4月份黃金期貨合約價格週二收於1,660.80美元，上漲6%，創下約11年來的最大單日漲幅。

一些做空4月黃金期貨合約的機構已被要求進行實物交割，但獨立金屬分析師Ross Norman稱，「由於供應鏈問題，一直很難做到這一點，因此溢價達到了極高水平。」

(中時電子報)