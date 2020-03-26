自己的國旅自己救！新冠肺炎疫情衝擊擴大，旅宿業者陷入苦戰，已有旅行社業者開出「機票加飯店」的破盤價攬客，不到4000元的價格，扣掉來回機票錢，等於住一晚五星級飯店＋自助早餐＋自助晚餐，「一泊二食」只要3位數，千元有找。

新冠疫情讓各國下達「禁足令」，國人出不了國，有機會轉向國旅，不過旅行社跟飯店業者怕撐不過這段空窗期，提前降價求生，近期「破盤價」頻頻出現。

以住宿台東娜路彎大酒店為例，當地旅行社業者開出3980元的「機＋酒」價格，扣除來回機票錢（單程1566元），等於住宿一晚＋自助早餐＋自助晚餐只要848元，這比飯店推出的住房優惠，甚至「買一送一」都來得划算，更在同業間瘋傳。

旅行社業者坦言，新冠肺炎疫情衝擊太大，自己的國旅也只能自己救，不到千元的一泊二食價，說真的「不會賺，是要賺什麼？」，只求能提高國旅意願，讓北部的民眾就算出不了國，也可到花東走，幫當地旅行社、飯店度過這關。

(中時 )