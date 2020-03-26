盛弘（8403）因本業四大項目穩定成長，加上轉投資事業效益逐步顯現，2019全年併營收31.2億元、稅後淨利1.95億元、EPS 1.91元，均為近三年最佳表現。而全年平均毛利率21％，較前一年度增加4個百分點，創下歷年新高紀錄。

本業及轉投資事業發展平順的盛弘，藉由合併及戰略合作，去年第二季透過旗下精準健康公司收購哈佛健診、第三季再宣佈與優盛醫學（4121）簽署戰略合作協定，策略性將集團打造為大健康產業平台，在擴大佈局後，今年將著重於整合與簡化全通路之作業模式，並加強集團內之數位轉型，目標於營運優化期發揮綜效，以提高獲利能力。

盛弘表示，集團已全力配合政府協助防疫，旗下92家躍獅連鎖藥局配合政府配銷口罩，同時亦拉高各項防疫相關商品、接受慢箋領藥與健康諮詢。而轉投資的不織布大廠敏成（4431）亦配合政府徵用，24小時不停機生產醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」，三月起產能已提高為每日5噸，成為服務最多口罩廠的上游濾材製造商。

(工商 )