（裕元花園酒店推線上購物網搶攻客源，餐券消費滿1萬元，就送雙人晨光早餐券1張。圖／業者）

受新冠肺炎疫情影響，民眾出門聚餐的意願大幅降低，在宅經濟發威下，線上購物平台超夯，台中多家飯店業者推出線上購物搶客！其中，裕元花園酒店搶搭母親節感恩季活動，今年力推線上購物網搶攻客源，優惠餐券消費滿1萬元，就送價值1,056元雙人晨光早餐券1張；住宿券消費滿10張，加碼送雅緻客房不限平假日住宿券一張。

裕元花園酒店自4月1日起至5月31日，推出優惠餐券平均約72折起。其中，溫莎咖啡廳自助百匯推出雙人組合餐券1,460元，購買一組10張6,990元，加贈「4人同行1人免費券」；雙人一泊一食3,999元、約下殺41折，9月底前入住，不分平假日，加贈1,000元商品抵用券，可抵用餐飲消費。

另外，元膳鐵板燒推出單人午膳套餐，不分平假日皆可使用，每張900元、下殺83折；此外，還推出足體按摩券系列，腳底按摩券60分鐘療程10張一組，每組7,650元、經絡理療60分鐘療程每組11,900元。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，活動期間，於酒店官方粉絲團分享感恩購物季的指定貼文，週週抽出5名幸運兒，可獨享玫瑰烘焙坊麵包購物金200元。

(工商 )