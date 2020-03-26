工業電腦廠凌華（6166）公告去年財報，稅後淨利4.43億元，年增81.3％，每股稅後盈餘（EPS）2.04元，創下近4年新高紀錄。

凌華受惠AI、5G基站需求增溫，與NVIDIA合作效益顯現，去年營收衝上104.97億元，達歷史次高，第4季在季底拉貨助攻下，營收、獲利同步成長，單季稅後淨利12.25億元，近9季新高，毛利率41.7％，EPS 0.57元，累計全年稅後淨利4.43億元，毛利率持續改善，達40.86％，較前年度35.57成長逾5個百分點，帶動EPS衝高，以2.04元改寫4年新高。

公司董事會日前通過盈餘分派案，擬配發1.6元現金股利，配發率78.43％，以最新收盤價換算，現金殖利率2.4％。

凌華2月營收亮眼，8.02億元創同期新高，月增28.5％，年增20.9％，皆繳出兩成增幅佳績，市場看好3月業績表現有機會優於2月，首季成長可期，惟第二季因新冠疫情擴散影響，營運動能相對保守。

凌華26日收在65.2元，大漲5.33％，法人表示，凌華近來股價表現持穩，除了反應去年獲利亮眼之外，面板大廠友達公開收購，取得近2成股權，扮演強力支撐角色，而雙方在智慧物聯網生態系合作將是未來關注重點。

(工商 )