市調機構認為受到新冠肺炎疫情，下半年報價可能將反轉向下。不過NAND Flash控制IC群聯（8299）認為，針對目前NAND後市，尚未看到悲觀的理由，整體需求絕大部分只是遞延而非消失。

群聯電子在這波疫情的影響下，分為兩個階段分析，首先第一階段: 中國開始封城及停工（3月中前），NAND儲存需求因為轉單效應，台灣廠商（例如 群聯）需求上升，市占提高。進入第二階段後，歐美開始封城及停工（3月中後），中國開始逐漸復工，中國NAND儲存應用需求回升，填補因為歐美封城或停工的影響。

群聯也針對因疫情所衍生及影響的整體NAND快閃記憶體需求提出分析，原本自2019年第四季就已經逐步上升的伺服器需求，在疫情影響下，雲端服務需求更加速上升，連帶提升NAND儲存需求（例如：企業級SSD）。另外，世界各國因為自主隔離或是在家上班的狀況上升，筆電需求已經開始出現缺貨潮，進而提升NAND儲存需求（例如 SSD）。

群聯表示，線上購物、遠端監控系統、電競應用等，也因為疫情影響所衍生的宅經濟，而產生大量的NAND儲存需求。

且進入2020年下半年，群聯指出，遊戲機PS5及Xbox將自傳統的硬碟HDD轉成使用SSD，且容量最小為1TB，將大幅消耗全球的NAND產量。5G技術將於2020年逐漸架設相關基礎建設及開台，將帶動相關應用產業的興起，包括邊緣運算，自駕車等，均需要使用大量的NAND儲存產品（例如：SSD、eMMC、UFS等）。

群聯表示，工控嵌入式應用系統市場，群聯客戶持續下單，並未受疫情影響。總和以上分析，針對目前NAND後市，尚未看到悲觀的理由，整體需求絕大部分只是遞延而非消失。

(工商 )