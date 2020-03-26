犯下妨害性自主案件的劉姓受刑人聲請假釋，但遭法務部否准，提訴願也被駁回，遂提起行政訴訟。台北高等行政法院今判劉男勝訴，要法務部依判決見解另為適法行政處分，可上訴。

劉男因妨害性自主案件遭判19年多，已於高雄監獄服刑17年，他2017年12月間聲請假釋，但受刑人假釋審查委員會審議未通過，報請法務部審核；法務部認為劉男犯行危害社會治安及被害人人身安全甚鉅，造成被害人身心受有難以抹滅的創傷，應審慎評估其悛悔情形，有繼續教誨必要，不予假釋。

北高行審理期間，法務部主張劉男沒有聲請假釋請求權，但合議庭認為，依司法院釋字第681號、第691號解釋及《兩公約》等規定，應保障受刑人積極復歸社會，因此符合法定要件的監獄受刑人，當然有復歸社會的申請假釋請求權。

此外，今年1月15日修正公布的監獄行刑法規定，受刑人若不服不予假釋的處分，只能提起「撤銷訴訟」，無法達到受刑人積極請求特定法律地位的起訴目的，合議庭認為主管機關應研擬修法，賦予受刑人「課予義務訴訟」的權利，可直接提告請求法務部做成假釋處分，才有訴訟實益。

合議庭並指，法務部審查假釋案，必須基於正確且充分的事實，才能做出正確合法的處分，但本案中有事實錯誤及資訊不對的情況，例如劉男與父母接見紀錄，每年至少6次，假釋報告卻紀載「父、母每年接見1次」，與事實不符，劉男服刑期間另參加監獄技能訓練，取得喪禮服務丙級技術士證，假釋後能有一技之長，這些資訊都未在假釋報告中提供，因此判決撤銷，補給劉男一次機會，讓假審會做進一步的審查。

(中時 )