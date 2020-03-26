泰國曼谷咖啡館讓員工與顧客保持1.5米距離的簡易裝置

新冠疫情全球擴散，各國的零售商業都受到影響，特別是有較多人聚集的門市生意。泰國一家咖啡館為依循政府規定與客人保持1.5公尺距離，在頻繁接觸客人的櫃檯上設置了輸送飲料食品兼結帳的簡易運送裝置，以降低與客人之間的肢體接觸。設計極簡單，但確能將商家與客人的距離有效拉開，此一據說是從大陸學來應對疫情的巧思，吸引外媒的注意與網上熱烈討論。

據《時代》雜誌社交媒體報導，泰國曼谷一家咖啡店老闆開始在使用繩索、滑輪和小推車，用來為客戶進行送餐與結帳服務，讓整個交易與服務過程中，與客戶保持1.5公尺以上的安全距離。

咖啡館老闆39歲的Apirak Chamraksin說，這個想法是從大陸的網路上學來的，據說對於遏制疾病的傳播很有效。從咖啡館的影片中顯示，店員將咖啡放在一個透明的小車中，用繩索滑輪把咖啡送到櫃檯前等候的顧客讓他自行取走。結帳時顧客將錢投入一個透明硬盒子中，然後用繩索滑輪將盒子拉到收銀員手上，收銀員找零放入盒中，再用同樣裝置送返給客人。在滑輪車的末端，店家準備了洗手液，讓客人自行對雙手消毒。

這家名為「咖啡的藝術」咖啡館說，他們現在有許多透過外賣業務售出，也可以減少客戶和員工肢體接觸的感染風險。此外，他們也開始大力推廣手機電子支付，以避免鈔票與零錢造成感染。

咖啡店老闆Apirak補充說：「剛開始這樣做時，顧客會取笑這套裝置，說它這很奇怪。但是現在反而有很多顧客說這個裝置讓他們比較放心，工作人員也有相同的感覺。」

隨著泰國本月以來病例持續增加，到26日已達到確診1045例。網上對這套奇怪的裝置有許多有趣的討論，有網民覺得滑輪系統是心理上的效果可能比實際上的作用大多了，畢竟減少了客人與營業人員的接觸，並無法在咖啡廳內減少客人與客人間的接觸，用外賣的方式感染風險可能就更低些。

(中時電子報)