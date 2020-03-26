身兼演員和歌手身分的連晨翔，最近因疫情，大多數時間都宅在家，不僅頻頻下廚、跟家人聯絡感情，還偷偷地跟爸爸學了很多新菜色。在此同時，他也沒忘了工作，忙著籌備將在暑假發行的EP，也接下知名運動品牌代言人。

連晨翔笑說自己是「坐不住的年輕人」最佳代表，一有空就呼朋引伴打球、跑步與健身，或者打打電動、戶外踏青等，活力四射，精力旺盛。

最近連晨翔繼亞洲男神吳尊之後，擔任SKECHERS 年度品牌代言人，日前以神秘背影拍攝《生而好動》廣告微影片，在粉絲團舉辦「男代言人神預測」活動，本想賣個關子帶給粉絲大驚喜，沒想到今天（3月26日）官方揭曉謎底時，8成以上的網友早已猜到是他。

工作人員透露，連晨翔拍形象照時，在極限運動場從空中向下跳，呈現出極限運動的速度感與輕盈的身手，絲毫不辜負粉絲暱稱的「小飛俠」美名。

為了犒賞粉絲，《生而好動》將在四月於「就是愛現」粉絲團全球首播，也將同步釋出連晨翔的拍片花絮，讓粉絲一窺他工作、生活與玩樂的場景。

(旺報 )