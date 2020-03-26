2020台灣企業甲級足球聯賽與木蘭足球聯賽將於4月11日及12日接連展開，3月18日及26日分別召開木蘭與企甲領隊會議，由於近日部分場地異動連帶影響到賽程的安排，會議中除了再次確認比賽場地外，並與兩個聯賽各球隊進行討論後針對嚴重特殊傳染性肺炎做出以下應對措施：

第1循環採閉門方式進行：因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，配合疾管署指揮中心發佈之訊息，領隊會議同意第一循環採閉門方式進行，除了工作人員及球隊登錄並有AD卡證件之隊職員通過本會現場檢疫措施（測量體溫、填寫人員清冊、酒精消毒）後始能進入場館，不對外開放觀眾入場。第1循環結束前，將視疫情狀況再進行下一循環賽事執行之討論。

賽事延賽或停賽準則：參與聯賽之所有相關人員（包含球隊、場館及聯賽相關工作人員），只要發生一名人員確診案例即停賽至少14天。若出現第二位確診案例，除立即停賽14天外，另召開緊急領隊會議商討剩餘賽事之執行方式包含延期、暫停或取消之決議。

場地異動：目前聯賽賽程場地已經由領隊會議後確認，若後續因疫情影響無法使用，將取消第1循環賽程，並視情況再調整賽事期程。

(中時 )